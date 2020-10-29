Це атака на Україну: які наслідки матиме рішення Конституційного суду
Україна зробила крок назад. Закрито реєстр електронних декларацій Національного агентства по запобіганню корупції – НАЗКА виконала рішення Конституційного суду. Далі читайте російською мовою.
Но мне кажется унизительным сейчас говорить о международных последствиях – электронные декларации были важны для нас самих, это была первая системная реформа, ценная даже не борьбой с коррупцией, а тем, что мы создали для себя новый порядок. Порядок, которого у нас не было никогда. Фундамент, на котором можно строить современную систему налогообложения, легализовать теневую финансовую систему, которая не позволяет развиваться стране.
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Государство обнуляет само себя
Вчера мы показали, что даже простые формы контроля, которые работают во всех развитых странах мира в Украине не могут работать стабильно, наше государство настолько слабое, что обнуляет само себя. Специально для администрирования деклараций было создано Нацагенство, работа которого также утратила свой смысл.
Решения Конституционного и Окружного административного судов представляет собой угрозу национальной безопасности, и эти группировки пора сносить, они действуют против государства.
И каждый политик, каждая партия в данной ситуации должны публично определить свою позицию – на чьей они стороне.
Конституционный суд предпринял атаку на государство, прекрасно понимая последствия. Это только одно из многих решений, которые в августе-октябре 20-го синхронно и последовательно проводят Конституционный и Окружной админсуд против антикоррупционных структур. Да, надо учесть, что голосовали не все судьи, но решения приняты.
Что ж, теперь наша задача, задача гражданского общества, оказать давление на власти, чтобы снова выбить возврат деклараций и остановить произвол судей. Это не повод отчаиваться – надо показать, что очень многим людям в нашей стране не все равно, какое государство мы строим.
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Что бы ни строилось в стране, все будет развалено, если мы не начнем менять стержень государства – судебную систему. Без ответственных и профессиональных судов не стоит рассчитывать на инвестиции, недобросовестные дальнобойщики будут перегружать дороги, а коррупционеры будут покупать любые решения, не боясь пожизненного заключения, ведь после отмены деклараций им не надо бояться даже штрафов.