У Конституційному Суді готові скасувати закон про землю, зокрема про можливість розпоряджатися приватною власністю окремих землевласників. Також в КСУ на порядку розгляду – закон щодо мови та державного фонду гарантування вкладів.

Законопроєкт щодо відновлення електронного декларування лише частково вирішує ситуацію з КСУ. Адже у суду все одно залишиться можливість приймати рішення, які суперечать вибору країни. Про це в ефірі 24 каналу розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

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Зокрема нардепка наголосила, що дуже багато законів, які можуть закрити євроінтеграційні прагнення. Країні необхідно розглядати запобіжні заходи щодо відповідних рішень, зазначила вона.

Повернення декларування

За словами Євгенії Кравчук, альтернативний законопроєкт щодо повернення електронного декларування може скасувати рішення Конституційного Суду України за 2 місяці. Однак питання у тому, що за цей час суддів можуть вивести з-під декларування, зазначила нардепка.

Законопроєкт президента та альтернативний закон не виключають один одного, їх можна розглядати як паралельні процеси,

– розповіла заступниця голови фракції.

Однак вона зауважила, що відповідний законопроєкт поверне декларування та кримінальну відповідальність для чиновників, проте не для суддів.

Довідка. У Верховній Раді планують відновити електронне декларування в Україні новим законом. Його мають зареєструвати у парламенті 2 листопада.

Законопроєкт Зеленського

Водночас Кравчук наголосила, що готова проголосувати за законопроєкт Зеленського щодо розпуску складу Конституційного Суду, якщо він потрапить у зал після розгляду комітету.

"Рішення президента більш жорстке та політично-правове, а інше альтернативне рішення буде потребувати додаткових змін до законодавства, щоб ввести запобіжники, щоб КСУ не поскасовував антикорупційні рішення", – розповіла нардепка.



КСУ скасував е-декларування / Інфографіка 24 каналу