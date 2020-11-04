Про конституційну кризу в Україні, майбутнє Окружного адмінсуду Києва та масштабні протести біля парламенту – у програмі "Що це було" з Сергієм Лещенком та Євгенією Моторевською говорили "слуга народу" Євгенія Кравчук та член Громадської ради доброчесності Роман Маселко.

Крім цього, говорили про проблеми судової реформи в Україні. В ефірі 24 каналу Роман Маселко запевнив, що Конституційний Суд – це лише "вершина айсберга", яка торкнулася інших гілок влади.

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Зміна КСУ не розв'яже проблеми

Роман Маселко: По суті, ця "вершина айсберга" поставила під сумнів все, що вони там обіцяли народу. Насправді судову реформу треба розглядати в комплексі. Зміна КСУ не розв'яже проблеми.

Є ще ВРП, Вища кваліфкомісія, ОАСК. Окружний адмінсуд Києва – це суд першої інстанції, який дуже навантажений. Проте він впливає на всю країну, бо вирішує велику частину значних справ. Тому потрібно в комплексі підходити до розв'язання цих проблем.

Влада повинна пообіцяти розв'язати не тільки проблему КСУ, але і зокрема ОАСК. Але не можна просто ліквідувати і залишити порожнє місце суду. На цьому місці повинен бути інший суд, який матиме схожі функції. Дуже важливо зрозуміти, що все взаємопов'язано.

Щодо ОАСК є ще інша проблема. Ситуація з цим судом змушує сумніватися багатьох у тому, що президент та Рада мають щирий намір правильно змінити КСУ. Тому що по ОАСК ми бачили рік незрозумілих дій, мовчань і навіть покривань з боку президента.

Довідка. Скандальний суддя Павло Вовк контактував з оточенням президента Зеленського, зокрема – з екскерівником ОП Андрієм Богданом. Таких висновків дійшли журналісти "Слідство. Інфо", які опублікували другу частину авторського фільму "Нарадча кімната".

Ми дуже сподіваємося, що нарешті президент зрозумів і ще раз послухав ці записи ("плівки Вовка" – 24 канал), на яких вказано, що "ми станцюємо гопака на могилі Порошенка". Однак такий самий танець вони готові станцювати на могилі Зеленського, якщо він цього нарешті не зробить.

Наслідки рішення КСУ

Євгенія Кравчук: Повне перезавантаження Конституційного Суду – це, звичайно, найбільш політичний крок та найбільш політичне рішення з усіх. Воно ґрунтується на тому, що до цього складу КСУ немає довіри. Соцдослідження "Рейтингу" підтверджує, що суспільство поділяє думку президента.

Що відомо про скандал навколо КСУ? Конституційний Суд скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування та фактично скасував е-декларування. Після цього НАЗК закрило доступ до Єдиного державного реєстру, але Кабмін зобов'язав його відновити.



Невдоволені активісти влаштували масові акції протесту проти діяльності КСУ. А президент Зеленський вніс до парламенту законопроєкт, в якому йдеться, що це рішення суду є нікчемним та запропонував припинити повноваження всього складу суду. Водночас КСУ поки продовжує свою діяльність.

Євгенія Кравчук: Дуже важливо, щоб зараз тінь КСУ не впала на всі інші суди. Адже в нас є районні суди, де судді сидять по 16 годин і розглядають справу за справою. В апеляційних судах немає грошей, аби пошту відправити, інтернет відключають. Які шляхи виходу? Є найбільш різкий спосіб, запропонований президентом. Це так званий Дамоклів меч – відправити усіх на перезавантаження, провести конкурс.

Роман Маселко: Поки у Верховній Раді шукають шляхи вирішення конституційної кризи, судді КСУ відверто шантажують суспільство і владу. Вони маніпулюють різними важливими питаннями, зокрема мовним та земельним.