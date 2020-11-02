Конституційний суд України планує 3 листопада розглянути одразу два резонансні подання – щодо мовного закону та щодо системи гарантування вкладів.

В обох випадках йдеться про збереження державності України, таку думку висловив журналіст Сергій Руденко у колонці, опублікованій виданням Цензор.НЕТ.

За словами Руденка, реанімування цієї справи після чотирьох років забуття та одразу після ухвалення парламентом "антиколомойського" закону наводить на думку про спробу паном Коломойським взяти реванш та повернути собі у такий спосіб "Приватбанк".

Чи це не тому, що пану Коломойському дуже хочеться закрити гештальт з націоналізацією "Привата"? До чого тут закон про систему гарантування? Бо технічна процедура його націоналізації відбулась саме за цим законом,

– зазначає Руденко.

Він також нагадав, що під час націоналізації "Приватбанку" з держбюджету було внесено до капіталу фінустанови понад 155 млрд грн, тому як держава повертатиме ці гроші у разі визнання закону неконституційним – велике питання.

"Скасування закону відкриває "безмежні можливості" і для інших нечистих на руку власників, які довели банки до банкрутства, вивівши з них гроші в космічних масштабах: вони зможуть оскаржити рішення фонду і в українських судах, і за кордоном", – додав Руденко.

Руденко нагадав, що завдяки Закону про систему гарантування вкладів вдалося уникнути соціального вибуху під час минулої банківської кризи, коли майже два мільйони вкладників отримали відшкодування на суму понад 90 млрд грн.

"Конституційний Суд одним своїм рішенням може цей вибух породити. Таке рішення поставить під велике питання транш МВФ і штовхне Україну назад на Схід. Оскільки свого часу закон про систему гарантування вкладів був передумовою для отримання фінансової допомоги МВФ і Світового Банку, і навіть однією з умов підписання Угоди про Асоціацію з ЄС", – зауважив він.