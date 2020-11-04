КСУ повертає нас в середньовіччя: що цього разу хочуть знищити судді
Конституційний суд 2 листопада у закритому режимі розглянув депутатське подання про роз'яснення декількох статей 13 та 14 Конституції України, які стосуються землі.
КСУ повертає країну в соціалізм
На ZN.ua з'явився проєкт рішення КСУ по ринку землі – все через референдум. Воно відкідає нас навіть не в СРСР, а в середньовіччя.
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В проєкті рішення:
1. Пункт 12 рішення говорить, що "земля належить всьому українському народу ... і підлягає розподілу через суспільні фонди споживання" (до побачення приватна власність на землю та добрий день державний земельний банк).
2. Держава і територіальні громади не можуть бути власниками землі (суб'єктами права власності).
3. Ніколи ніяких іноземців, юридичних осіб з засновниками іноземцями, іноземних державних та міжнародних організацій (до побачення конкуренція, фінансування під низькі відсотки).
4. Є ще про те, що рішення по землі мають ухвалюватись через референдум, а не закони. А закони можуть використовуватись для перехідних режимів.
На мою думку, цей проєкт написаний під диктовку Юлії Тимошенко і шкодить інтересам українців.
Він повертає нас до СРСР, дозволяє продовжувати красти землю, створює інструменти для корупції (національні фонди), позбавляє українців можливості розвивати економіку та сільське господарство, ставати хазяєвами та господарями, знищує можливість інвестицій та фінансування, зменшує розвиток приватного сектору в економіці.
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Це назад в минуле, в соціалізм, в неефективність, в шкоду, в розкуркулювання та кріпацтво. Таке рішення буде зробить українців біднішими, а фермерів та селян більш залежними від держави.
Документ – дивіться тут.
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