Конституційний суд 2 листопада у закритому режимі розглянув депутатське подання про роз'яснення декількох статей 13 та 14 Конституції України, які стосуються землі.

КСУ повертає країну в соціалізм

На ZN.ua з'явився проєкт рішення КСУ по ринку землі – все через референдум. Воно відкідає нас навіть не в СРСР, а в середньовіччя.

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В проєкті рішення:

1. Пункт 12 рішення говорить, що "земля належить всьому українському народу ... і підлягає розподілу через суспільні фонди споживання" (до побачення приватна власність на землю та добрий день державний земельний банк).