НАЗК повідомило, що серед справ, які доведеться закрити через скандальне рішення Конституційного Суду, є його очільник Олександр Тупицький. Натомість у КСУ кажуть, що це була справа саме за позовом Тупицького через буцімто неправомірні дії в НАЗК.

Паралельними звинуваченнями Національне агентство з питань запобігання корупції та Конституційний Суд обмінялися на своїх офіційних сторінках.

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Позиція НАЗК

У НАЗК заявили, що через скандальне рішення Конституційного Суду України були змушені направити в суди клопотання щодо закриття одразу 62 справ.

Серед людей, яких стосуються ці справи, є чинні й колишні народні депутати, колишній міністр та інші політики. Також до списку увійшов очільник КСУ Олександр Тупицький.

Цим та іншим посадовцям пощастило, адже робота, яка була проведена НАЗК, була зведена нанівець через позицію Конституційного Суду,

– заявили в Нацагентстві.

Що на це відповіли в КСУ

У Конституційному Суді заявили, буцімто справа, яка стосувалася Олександра Тупицького не мала жодного відношення до ймовірного корупційного правопорушення.

"НАЗК не вказало, що це провадження стосується не протоколу про правопорушення, пов'язаного з корупцією, а саме позову Олександра Тупицького до НАЗК щодо незаконності дій його посадових осіб і спростування поширеної ними неправдивої інформації", – заявили в Суді.

Там стверджують, що НАЗК скерувало до суду відповідне клопотання буцімто для того, аби уникнути юридичної відповідальності за свої дії.