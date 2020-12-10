Велика палата Конституційного Суду відмовила у відкритті провадження за конституційним поданням 48 народних депутатів. Мовиться про відповідність деяких обмежень карантину вихідного дня Конституції.

Що заявили у КСУ

Суд прийняв таке рішення у зв'язку з тим, що оспорюване положення пункту 15 постанови Кабміну № 641 – карантин вихідного дня – уже втратило чинність. Про це повідомили на сайті Конституційного Суду.

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Постановлено ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження у справі в частині конституційного подання,

– заявили у КСУ.

Про що мовиться у поданні щодо карантину вихідного дня

Раніше представниця Верховної Ради в КСУ Ольга Совгиря зауважила, що нардепи хотіли оскаржити лише деякі обмеження карантину вихідного дня.

У документі йдеться про те, що обмеження на здійснення планових госпіталізації передбачають вибірковий підхід до надання медичної допомоги. Це, мовляв, суперечить закону.

Крім того, нардепи також хотіли оскаржити обмеження, запроваджені без введення на території України воєнного або надзвичайного стану, що є передумовою для обмеження низки конституційних прав.

Зверніть увагу! Карантин вихідного дня тривав в Україні впродовж 14 – 29 листопада у суботу та неділю. У ці дні могли працювати лише продуктові магазини, АЗС, аптеки та банки. Ресторатори та підприємці негативно сприйняли нове обмеження. Люди бідкалися, що через нього втратять значну частину свого доходу.