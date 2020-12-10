КСУ не розглядатиме подання щодо конституційності карантину вихідного дня: причина
Велика палата Конституційного Суду відмовила у відкритті провадження за конституційним поданням 48 народних депутатів. Мовиться про відповідність деяких обмежень карантину вихідного дня Конституції.
Що заявили у КСУ
Суд прийняв таке рішення у зв'язку з тим, що оспорюване положення пункту 15 постанови Кабміну № 641 – карантин вихідного дня – уже втратило чинність. Про це повідомили на сайті Конституційного Суду.
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Постановлено ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження у справі в частині конституційного подання,
– заявили у КСУ.
Про що мовиться у поданні щодо карантину вихідного дня
Раніше представниця Верховної Ради в КСУ Ольга Совгиря зауважила, що нардепи хотіли оскаржити лише деякі обмеження карантину вихідного дня.
- У документі йдеться про те, що обмеження на здійснення планових госпіталізації передбачають вибірковий підхід до надання медичної допомоги. Це, мовляв, суперечить закону.
- Крім того, нардепи також хотіли оскаржити обмеження, запроваджені без введення на території України воєнного або надзвичайного стану, що є передумовою для обмеження низки конституційних прав.
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