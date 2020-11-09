У Конституційному Суді не розглянули справу про положення Конституції щодо землі. Його представники повідомили, що засідання зірвали.

На засідання через хворобу не прийшли 2 суддів. Натомість ще 2 з них вийшли з приміщення під час розгляду "земельної" справи. Про це повідомляє "РБК-Україна".

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Зазначено, що суддя Конституційного Суду Ігор Сліденко підтвердив цю інформацію. За його словами, це зробили "орієнтовані на Офіс Президента судді".

Зверніть увагу! У Конституційному Суді 5 листопада 2020 року взяли перерву у розгляді справи про положення Конституції щодо землі. Паузу оголосили через відсутність кворуму. Детальніше про це – читайте тут.

Також Ігор Сліденко розповів, що наразі до Конституційного Суду ще ніхто не звернувся, аби отримати пояснення щодо покарання за недостовірне декларування.

Земельна реформа та КСУ: що відомо

Раніше у Конституційному Суді заявляли, що хочуть розглянути земельну реформу.

КСУ 29 вересня 2020 року відклав розгляд конституційності закону про ринок землі. Причиною стало те, що на засідання не прийшов представник президента Федір Веніславський.

У Конституційному Суді 2 листопада 2020 року не ухвалили рішення щодо тлумачення норм Конституції про землю як основне національне багатство.

не ухвалили рішення щодо тлумачення норм Конституції про землю як основне національне багатство. Конституційний Суд України заперечив інформацію про визнання неконституційним закону про ринок землі.

Під будівлею КСУ у Києві 6 листопада зібрались протестувальники. Вони вимагали, аби суд визнав неконституційним закон про ринок землі.



Що відомо про ринок землі / Інфографіка 24 каналу