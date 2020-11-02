КСУ не ухвалив рішення щодо тлумачення норм Конституції про землю, – ЗМІ
Велика палата Конституційного Суду не ухвалила рішення щодо тлумачення норм Конституції про землю як основне національне багатство. Ймовірно, розгляд продовжать наступного засідання.
Про результати розгляду Конституційним Судом тлумачення норм Конституції про землю пише Інтерфакс-Україна з посиланням на власні джерела.
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У понеділок (2 листопада – 24 канал) рішення за цим поданням не ухвалено,
– йдеться у повідомленні.
Розгляд продовжать на наступному засіданні, однак дата його проведення поки що не відома.
Нагадаємо, раніше суддя КСУ Ігор Сліденко пояснив, що о 12:00 2 листопада Велика палата продовжить розгляд конституційного подання.
Що цьому передувало
- КСУ 2 листопада розглядав питання про офіційне тлумачення норм Конституції, що стосуються права власності на землю.
- Автор конституційного подання пояснює необхідність тлумачення поняття "земля" як об'єкта правовласності українського народу" тим, що в основному законі є два різних права власності на землю. Зокрема, як природний об'єкт – право власності українського народу, і як об'єкт цивільних прав, власності громадян та юридичних осіб.
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