Велика палата Конституційного Суду не ухвалила рішення щодо тлумачення норм Конституції про землю як основне національне багатство. Ймовірно, розгляд продовжать наступного засідання.

Про результати розгляду Конституційним Судом тлумачення норм Конституції про землю пише Інтерфакс-Україна з посиланням на власні джерела.

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У понеділок (2 листопада – 24 канал) рішення за цим поданням не ухвалено,

– йдеться у повідомленні.

Розгляд продовжать на наступному засіданні, однак дата його проведення поки що не відома.

Нагадаємо, раніше суддя КСУ Ігор Сліденко пояснив, що о 12:00 2 листопада Велика палата продовжить розгляд конституційного подання.

Що цьому передувало