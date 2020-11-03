Велика палата Конституційного Суду на засіданні 3 листопада розглянула подання щодо конституційності закону про державну мову. У результаті рішення не ухвалили.

Конституційний Суд 3 листопада розглядав подання щодо закону про мову, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на власні джерела у пресслужбі суду.

Читайте також КСУ не скасує закон про мову, – Зеленський

Засідання за поданням про мову відбулося, рішення не ухвалено,

– йдеться у повідомленні.

Дата наступного слухання поки що не відома.

Можливість скасування КСУ закону про мову: коротко

Щодо цього закону до Конституційного Суду звернувся 51 народний депутат України попереднього скликання.

Здебільшого серед цих парламентарів були представники фракції "Опозиційного блоку". Більшість з них – члени фракції ОПЗЖ.

Це питання набрало розголосу в суспільстві. Адже 27 жовтня 2020 року Конституційний Суд на закритому засіданні скасував антикорупційну реформу. Це відбулось також за поданням нардепів від ОПЗЖ.



КСУ скасував е-декларування / Інфографіка 24 каналу