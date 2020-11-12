КСУ переходить на дистанційну роботу через COVID-19
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Конституційний Суд переходить на дистанційний режим роботи. Все тому, що кілька суддів захворіли на COVID-19, ще деякі – мають симптоми коронавірусу.
Так, у деяких суддів попередньо діагностували COVID-19. Про це повідомили у пресслужбі Конституційного Суду.
До теми Чому немає кворуму на засіданнях КСУ: ЗМІ назвали причину
В установі додали, що жодних засідань за участю суддів з коронавірусом або його ознаками не було.
Що цьому передувало
- Кілька засідань Конституційного Суду не могли відбутись через відсутність кворуму.
- Судді хотіли розглянути "земельні" статті, а також справу щодо офіційного тлумачення поняття "гідні умови життя".
- Джерела в суді повідомляли ЗМІ, що засідання відбуваються не через демарш суддів, а через коронавірус.
Що відомо про скандал навколо КСУ
- Раніше Конституційний Суд скасував покарання для чиновників за брехню у деклараціях та значно обмежив повноваження НАЗК.
- Для вирішення ситуації президент Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про звільнення суддів.
- Альтернативний законопроєкт запропонував спікер парламенту Дмитро Разумков.
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