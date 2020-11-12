Конституційний Суд переходить на дистанційний режим роботи. Все тому, що кілька суддів захворіли на COVID-19, ще деякі – мають симптоми коронавірусу.

Так, у деяких суддів попередньо діагностували COVID-19. Про це повідомили у пресслужбі Конституційного Суду.

До теми Чому немає кворуму на засіданнях КСУ: ЗМІ назвали причину

В установі додали, що жодних засідань за участю суддів з коронавірусом або його ознаками не було.

Що цьому передувало

Кілька засідань Конституційного Суду не могли відбутись через відсутність кворуму.

Судді хотіли розглянути "земельні" статті, а також справу щодо офіційного тлумачення поняття "гідні умови життя".

Джерела в суді повідомляли ЗМІ, що засідання відбуваються не через демарш суддів, а через коронавірус.

Що відомо про скандал навколо КСУ