У закритому режимі КСУ розглядає подання щодо статей Конституції про землю. Відтак, можуть заблокувати право громадян розпоряджатися власними земельними ділянками.

Це також може привести до згортання ринку землі. Про це в ефірі 24 каналу говорив керівник з політичних питань Київської школи економіки Павло Кухта.

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Наслідки

Якщо КСУ скасує ринок землі – ми втратимо допомогу від МВФ, фінансування від Світового банку та доступ до кредитування. Все це триватиме доки це питання не розв'яжуть.

Зараз все поклали на антикорупційну систему, чим і "підвісили" нашу інтеграцію на Захід в принципі,

– зазначив Кухта.

І наголосив, що КСУ може прийняти фактично будь-яке рішення. Вони трактують закон як хочуть. Якби судді це робили належним чином, то давно скасували б сам мораторій, бо він неконституційний, вважає експерт.



Що відомо про ринок землі / Інфографіка 24 каналу

"КСУ перетворився на політичний орган замість суду, який має виносити остаточне рішення по суті Конституції України. В цьому і полягає найбільша небезпека", – наголосив Кухта.

Вихід із ситуації

Питання номер один – це тимчасово зупинити можливість для Конституційного Суду на якийсь час приймати рішення, щоб вони не могли погіршити ситуацію.

Дивіться відео 24 каналу: Кухта про наслідки скасування ринку землі