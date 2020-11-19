У КСУ розповіли, коли відновлять розгляд справ
Робота Конституційного Суду не заблокована. Засідання проводитимуть після одужання всіх суддів, які наразі лікуються від коронавірусу.
З 18 суддів наразі працюють лише 15 людей. Для кворуму необхідно, щоб на засіданні були присутні щонайменше 12 людей. Про це повідомила пресслужба КСУ.
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Робота Конституційного Суду України не заблокована. Суд відновить проведення пленарних засідань відразу після завершення лікування судді,
– мовиться у повідомленні.
Через зараження COVID-19 більшість суддів працюють дистанційно. Засідання довелося відкласти. Під час карантину судді вивчають матеріали справ. Жоден служитель Феміди наразі не відмовився брати участь у розгляді справ.
На дистанційну роботу судді КСУ перейшли з 12 листопада. Тоді стало відомо, що у декількох працівників інституції діагностували коронавірус.
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