Конституційний суд не має жодної етичної підстави для існування ще після рішення про скасування статті КК про незаконне збагачення. Судді Конституційного суду очевидно недоброчесні і не мають права здійснювати правосуддя.

Що я думаю про рішення КСУ щодо е-декларацій

Вимога номер 1: реформувати Конституцію, переписавши її на американський манір, прибрати взагалі Конституційний суд і віддати його повноваження Верховному суду. Більше ніколи не можна довіряти недалекоглядним романтикам писати текст Конституції та створювати будь-які інструменти на захист Конституції. Те, шо придумає недалекоглядний романтик, завжди використають талановиті рішали.

Читайте також Суд дозволив брехати в деклараціях: реакція Офісу президента

Конституційний суд не має жодної етичної підстави для існування ще після рішення про скасування статті КК про незаконне збагачення. Судді Конституційного суду очевидно недоброчесні і не мають права здійснювати правосуддя. Якщо вони не хочуть вже 6 років оцінити закон про люстрацію і могли роками "завертати" подання із земельним мораторієм, але тепер можуть раз на місяць штампувати оцю дурню про антикорупціну інфраструктуру, то це не суд, це свинство.

Їхнє рішення про електронне декларування та НАЗК – це свинство.

Як цю вимогу реалізувати – я не знаю. Чинна Конституція так написана, що змінювати її навіть через референдум – сумнівно. Рішення Конституційного суду остаточні та не підлягають оскарженню. Вони там можуть написати, в принципі, все що завгодно. Це все загроза, співмірна з Путіним.

Що треба знати про суддів КСУ?

Що Більше суддів Конституційного суду в ці дні дратують тільки журналісти, які ведуть себе так, ніби вони фахівці з усіх питань у всесвіті. Ось тут пишуть, що типу Конституційний суд можна перезавантажити законом, звільнивши звідти похмурих суддів. Це не так. Конституційний суд у нас, на жаль, це структура, з якою нічого не можна зробити, не змінюючи Конституцію:

Суддя Конституційного Суду України призначається на дев'ять років без права бути призначеним повторно.

Суддю Конституційного Суду України не може бути притягнуто до відповідальності за голосування у зв'язку з ухваленням Судом рішень та надання ним висновків, за винятком вчинення злочину або дисциплінарного проступку.

Держава забезпечує особисту безпеку судді Конституційного Суду України та членів його сім'ї.

Підставами для звільнення судді Конституційного Суду України з посади є:

1) неспроможність виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

2) порушення ним вимог щодо несумісності;

3) вчинення ним істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування своїми обов'язками, що є несумісним зі статусом судді Суду або виявило його невідповідність займаній посаді;

4) подання ним заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням.

Зверніть увагу! "Антидержавний заколот": як Коломойський і КСУ знову узаконили корупцію

Рішення про звільнення з посади судді Конституційного Суду України Суд ухвалює щонайменше двома третинами від його конституційного складу.

Тобто в будь-якому випадку, що б не трапилося і хоч би які рішення були прийняті, їх статус так прописаний прямо в тексті Конституції, що звільняти їх можуть тільки вони самі абсолютною більшістю голосів і дуже складно це зробити раніше, ніж вони досидять там свої 9 років.