Отже, президент Зеленський таки скликає термінове засідання Ради національної безпеки і оборони.

Сподіваюсь наслідками такого рішення будуть жорсткі політико-правові рішення, адже суто юридичних механізмів реагування на загрозу руйнівним рішенням Конституційного Суду не існує.

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Це злочин проти України

Рішення КСУ суперечить Конституції України, зокрема принципу верховенства права, ухвалене в умовах реального конфлікту інтересів, спрямованого на уникнення відповідальності суддями КСУ, є необґрунтованим, а отже є явно неправосудним. Тому дії суддів КСУ у зв'язку із ухваленням такого рішення містять очевидні ознаки злочину.

В свою чергу, невиконання очевидно неправосудного рішення може прирівнюватись до обов'язку не виконувати явно злочинний наказ.

У зв'язку з цим, РНБО може рекомендувати не виконувати це рішення, як таке, що є нікчемним, тобто не тягне за собою жодних правових наслідків.

При цьому, Верховна Рада України на підставі рішення РНБО могла би:

визнати рішення КСУ нікчемним та підтвердити, що на території України діє законодавство станом на день до ухвалення рішення КСУ; припинити повноваження всього складу КСУ.

Ще раз повторюсь: немає суто юридичних можливостей подолати наслідки, заподіяні рішенням КСУ.

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Тому єдиний вихід у цій ситуації – це прийняття жорстких політико-правових рішень. Прецеденти таких рішень уже були в нашій історії – зокрема, у лютому 2014 року.

P.S. Офіс Генерального прокурора мав би негайно зареєструвати провадження за фактами вчинення злочинів поки ще суддями Конституційного Суду України.