КСУ відкрив провадження за конституційним поданням нардепів щодо конституційності постанови Кабміну про введення карантину вихідного дня. Мовиться про заборону діяльності ресторанів та планові госпіталізації.

У своєму поданні нардепи також оскаржили обмеження на здійснення планових заходів госпіталізації. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила представниця Верховної Ради в Конституційному Суді Ольга Совгиря.

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Запроваджені обмеження порушили рівність конституційних прав і свобод громадян, внаслідок заборони працювати одним громадянам, у той час як інші – працюють,

– йдеться у поданні нардепів.

Про що мовиться у поданні

На думку авторів подання, обмеження на здійснення планових заходів госпіталізації передбачають вибірковий підхід до надання медичної допомоги всупереч. Це суперечить Конституції України.

Нардепи також хочуть оскаржити обмеження запроваджені без введення на території України воєнного або надзвичайного стану, що є передумовою для обмеження низки конституційних прав.

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