Конституційний Суд відкрив провадження щодо справи про штраф для президента Володимира Зеленського. Оштрафувати главу держави можуть через порушення карантину під час робочої поїздки до Хмельницького.

Перед тим Верховний суд звернувся до КСУ для тлумачення Конституції щодо штрафу для президента. Про відкриття провадження повідомили у відповіді КСУ на запит "Радіо Свобода".

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Конституційний суд отримав звернення Верховного суду, але дата розгляду наразі невідома.

Що цьому передувало

У червні під час робочої поїздки до Хмельницького Зеленський із делегацією випив кави в кафе. Таким чином президент порушив карантин.

Таким чином президент порушив карантин. Суспільство розкритикувало поведінку глави держави.

Поліція склала адміністративний протокол на власника кафе та відвідувачів, зокрема, на Зеленського.

Згодом Хмельницький міськрайонний суд звернувся до Верховного суду з проханням вирішити, чи потрібно звертатися до КСУ щодо тлумачення закону про користування президентом правом недоторканності на час виконання повноважень.

Хмельницький суд цікавився, чи можливо притягнути президента до адміністративної відповідальності.

Потім Верховний суд таки вирішив звернутися з цим до КСУ.

Зверніть увагу! 9 листопада Зеленський повідомив, що захворів на коронавірус. Слідом за ним про інфікування розповів і глава Офісу Президента Андрій Єрмак.