Конституційний Суд стоїть на захисті прав людини і громадянина та перебуває поза політикою. Так у суді відреагували на закиди партії "Слуга народу" щодо порушення права президента і Ради брати участь у конституційних провадженнях.

ЩО у КСУ кажуть про заяви "слуг народу"

Відповідну заяву-відповідь на закиди партії опублікували на сайті Конституційного Суду.

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Конституційний Суд України служить лише Конституції, а не політичним партіям,

– йдеться у повідомленні.

Там зазначають, що заяви та висловлювання деяких політиків та держслужбовців у ЗМІ та соцмережах щодо КСУ, які зводяться до звинувачень у "грубому порушенні" судом прав президента та парламенту, є спробою підриву авторитету Конституційного Суду.

У суді сподіваються, що публікація, розміщена на офіційних сторінках політичної партії "Слуга народу" в соціальних мережах, показує позицію окремих політиків, а не Володимира Зеленського та Верховної Ради.

Зазначається, що справи, конституційне провадження щодо яких відкрито, суд розглядає в порядку письмового або усного провадження. Основною ж формою розгляду справ у суді є письмове провадження.

Водночас визначати та змінювати форму розгляду справи на будь-якій стадії конституційного провадження право має лише суд.

У КСУ також додали, що ухвалами від 19 жовтня вони змінили форму розгляду низки справ з усної на письмову через карантинні обмеження. Однак розглядатимуть ці справи відкрито, що не призводить до порушення прав учасників конституційного провадження.

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