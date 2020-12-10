У КСУ відреагували на термінові висновки Венеціанської комісії щодо ситуації навколо їх скандального рішення. Щоправда, у Конституційному Суді виокремили вигідні для себе уривки.

Так, Конституційний Суд зазначив, що Венеціанська комісія наголосила на необхідності поваги української влади до рішень КСУ, не зважаючи на їх неоднозначність. Про це інформує пресслужба суду.

Раніше У "Слузі народу" прокоментували висновок Венеціанської комісії

Венеціанська комісія наголосила, що принцип розподілу державної влади полягає, зокрема, в тому, що парламент і виконавча влада повинні поважати роль Конституційного суду України як "охоронця" Конституції України, і його рішення повинні виконуватися,

– мовиться у реакції суду на висновки.

У КСУ також додали, що з великою повагою ставляться до висновків Комісії.

Які ж насправді висновки зробила Венеціанська комісія:

Венеціанська комісія 9 грудня опублікувала термінові висновки щодо ситуації із Конституційним Судом.

Там визнали, що рішення Конституційного Суду не має чітких аргументів та основи у міжнародному праві. Крім того, зазначили, що рішення, ймовірно, ухвалили з порушенням процедури. Зокрема, унаслідок невирішеного питання щодо конфлікту інтересів деяких суддів.

Венеціанська комісія рекомендувала повернути відповідальність за брехню у деклараціях, відновити роботу Національного агентства з питань запобігання корупції, розробити захисний механізм, щоб не допустити тиску НАЗК на суддів.

Зверніть увагу! Раніше Конституційний Суд вніс зміни до антикорупційного законодавства. Зокрема, скасував покарання за брехню у деклараціях та значно обмежив повноваження НАЗК. Це спричинило конституційну кризу у країні. Більше про скандальне рішення КСУ та відгуки про нього – тут.



Рішення КСУ / Інфографіка 24 каналу