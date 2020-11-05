У Конституційному Суді 5 листопада взяли перерву у розгляді справи про положення Конституції щодо землі. Паузу оголосили через відсутність кворуму.

У суді запевняють, що розглядали лише справу про тлумачення окремих положень Конституції, а не питання земельної реформи. Про це повідомили у пресслужбі КСУ.

До теми Конституційний Суд розповів, на якій стадії розгляд земельної реформи

Розгляд справи щодо конституційності закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення" відклали. Дата наступного засідання поки невідома.

Що відомо про КСУ та земельну реформу

Раніше КСУ заявив, що хоче розглянути земельну реформу. Засідання мало відбутись у закритому режимі.

При цьому 29 вересня Конституційний суд відклав розгляд конституційності закону про ринок землі, тому що на засідання не з'явився представник президента Федір Веніславський.

2 листопада суд розглядав питання про офіційне тлумачення норм Конституції, що стосуються права власності на землю.

Зверніть увагу! Нещодавно Конституційний Суд скасував низку положень до антикорупційного законодавства. Зокрема, покарання за брехню у деклараціях. Крім цього, КСУ обмежив повноваження НАЗК.

Для вирішення ситуації президент Володимир Зеленський подав до Ради законопроєкт про розпуск суддів КСУ. Детальніше про скандал навколо КСУ читайте за посиланням.



Що передбачає ринок землі / Інфографіка 24 каналу