Нам оголошено війну, це треба не тільки зрозуміти, але й повірити у реальність загроз. Ці рішення знищать безвіз, підтримку України Заходом і штовхнуть Україну в обійми РФ.

Є дві абсолютно різні речі.

1. Чи потрібна повна і негайна відставка всього складу КСУ?

Так. Не існує інших варіантів.

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КСУ довго і завчасно готувався до цієї війни. І робив планомірні кроки – здійснили переворот і призначили Тупицького головою, знесли кримінальну відповідальність суддів за постановлення неправосудних рішень по ст.375 ККУ (зокрема дали індульгенцію Вовку і компанії), запустили декілька пробних шарів, які ми проковтнули. І підготувались зносити все критичне важливе протягом пари тижнів – земельну реформу, банківську реформу, ВАКС, антикорупційну реформу і все що захочуть.

Нам оголошено війну, це треба не тільки зрозуміти, але й повірити у реальність загроз. Ці рішення знищать безвіз, підтримку України Заходом і штовхнуть Україну в обійми РФ.

Це зруйнує Україну – не більше і не менше.

І тому вибір простий – або ми зносимо цей склад КСУ. Або КСУ зносить Україну.

При цьому абсолютно правових методів відставки всього складу КСУ не існує. Не існує навіть теоретичної можливості змінити частину складу КСУ. Повноваження лише перших суддів цього складу почнуть закінчуватися в 2022 році. Жодних правових способів скасувати рішення КСУ – не іс-ну-є. Рішення остаточне і набрало законної сили. Тому необхідно приймати політико-правові рішення.

Як призначення Верховним Судом третього туру виборів під час першого Майдану, або рішення про відсторонення Януковича під час Революції Гідності.

2. Чи існує загроза узурпації влади президентом України?

Не тільки, до речі, Зеленським у майбутньому, але ним в першу чергу і саме зараз у випадку прийняття таких рішень? Так, існує. Очевидно існує.

Але є одне але. Загроза знищення цим складом судом України – реальна. Загроза узурпації влади – потенційна.

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Тому необхідно знищувати реальну загрозу і боротися з потенційною. В ідеалі прозорі умови конкурсів до КСУ повинні бути до прийняття закону. Але закон про відставку всього складу КСУ треба приймати. Розуміючи всі ризики його прийняття.

Це виключно моя суб'єктивна і перша думка. Яка буде коректуватися в залежності під подальшої інформації. Можете висловлювати свої. Але розуміючи катастрофічну ситуацію, в якій ми всі опинилися.