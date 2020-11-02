КСУ замовив грати на вікна після закидування презервативами та шашками: відома сума
Конституційний суд України 30 жовтня замовив металеві грати на двері та вікна першого поверху. Все це обійшлось у 49 тисяч гривень.
Суд склав угоду з ТОВ "Трейд тулс". Про це повідомляють "Наші гроші" з посилання на систему ProZorro.
Детальніше тут Під Конституційним Судом відбувся масштабний мітинг: яскраві фото та відео
Замовлення здійснили одразу після завершення масштабного протесту о 16:00, що відбувся під стінами КСУ вранці 30 жовтня.
У системі ProZorro оприлюднили лише дані про угоду, яку уклали без відкритих торгів. Наразі не відомо, на яких саме вікнах та дверях, встановлять грати.
Протест під КСУ: що відомо
- 30 жовтня під будівлею Конституційного Суду України відбувся масштабний протест.
- Люди мітингували через рішення КСУ щодо скасування відповідальності за брехню в деклараціях чиновників.
- Мітингарі принесли зі собою плакати з різними гаслами, фаєра, розпалювали димові шашки та жбурляли презервативи в бік КСУ.
- До учасників акції так ніхто і не вийшов з Конституційного Суду, а вхідні двері суду заблокували правоохоронці.
Протест під Конституційним судом: дивіться відео
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