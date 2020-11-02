Конституційний суд України 30 жовтня замовив металеві грати на двері та вікна першого поверху. Все це обійшлось у 49 тисяч гривень.

Суд склав угоду з ТОВ "Трейд тулс". Про це повідомляють "Наші гроші" з посилання на систему ProZorro.

Детальніше тут Під Конституційним Судом відбувся масштабний мітинг: яскраві фото та відео

Замовлення здійснили одразу після завершення масштабного протесту о 16:00, що відбувся під стінами КСУ вранці 30 жовтня.

Довідка. Закупівлю провели без використання електронної системи, адже вартість угоди нижча законного порогу 50 тисяч гривень.

У системі ProZorro оприлюднили лише дані про угоду, яку уклали без відкритих торгів. Наразі не відомо, на яких саме вікнах та дверях, встановлять грати.

Протест під КСУ: що відомо

30 жовтня під будівлею Конституційного Суду України відбувся масштабний протест.

Люди мітингували через рішення КСУ щодо скасування відповідальності за брехню в деклараціях чиновників.

Мітингарі принесли зі собою плакати з різними гаслами, фаєра, розпалювали димові шашки та жбурляли презервативи в бік КСУ.

До учасників акції так ніхто і не вийшов з Конституційного Суду, а вхідні двері суду заблокували правоохоронці.

Протест під Конституційним судом: дивіться відео