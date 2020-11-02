У Конституційному Суді спростували інформацію про те, що металеві ґрати на двері та вікна будівлі замовили через протести 30 жовтня. Тоді мітингувальники біля будівлі КСУ запалили фаєра та кидали димові шашки.

Замовлення ґратів нібито входило до планових закупів на 2020 рік. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Конституційного Суду України.

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У повідомленні мовиться, що упродовж вересня – жовтня у КСУ проводили маркетингові дослідження та аналізували цінову політику 3 постачальників. Отримавши вигідну пропозицію, зробили замовлення.

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