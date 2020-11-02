У КСУ заявили, що давно планували замовити ґрати на вікна
У Конституційному Суді спростували інформацію про те, що металеві ґрати на двері та вікна будівлі замовили через протести 30 жовтня. Тоді мітингувальники біля будівлі КСУ запалили фаєра та кидали димові шашки.
Замовлення ґратів нібито входило до планових закупів на 2020 рік. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Конституційного Суду України.
Зауважте КСУ замовив грати на вікна після закидування презервативами та шашками: відома сума
У повідомленні мовиться, що упродовж вересня – жовтня у КСУ проводили маркетингові дослідження та аналізували цінову політику 3 постачальників. Отримавши вигідну пропозицію, зробили замовлення.
Що відомо про протести під КСУ
- 27 жовтня КСУ скасував антикорупційну реформу. Фактично відтепер українські чиновники отримали право подавати неправдиві дані про власне майно.
- Вже є перші наслідки такого рішення КСУ. Антикорупційний суд закрив першу справу про брехню у декларації. Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив: якщо це триватиме далі, Україна може втратити безвіз, а також допомогу країн світу у боротьбі з російською агресією.
- Українців обурило скасування реформи. 30 жовтня вони прийшли під будівлю КСУ на акцію протесту. До мітингів долучилися українські політики та активісти.
- На знак протесту люди запалили фаєра, а також кидали димові шашки.
Поділитися новиною