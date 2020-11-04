Альтернитивний законопроєкт Дмитра Разумкова не вирішить проблему з КСУ. Якщо Конституційний Суд буде працювати у чинному складі, то він "знесе" законопроєкт спікера після прийнятя.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив голова "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін. За його словами, законопроєкт не є альтернативою і не стосується відповідної проблеми з Конституційним Судом.

Зверніть увагу Разумков вніс до Ради альтернативний законопроєкт через рішення КСУ: текст

Підвищення кворуму КСУ

Водночас Шабунін зазначив, що спільний проєкт фракцій "Слуги народу" й "Голосу", який пропонує підвищення кворуму Конституційного Суду України є робочим варіантом. Однак він сказав, що це тимчасове рішення, адже КСУ не може бути заблокований завжди.

Принаймні в конкретного складу суду заберуть можливість знищувати реформи – як це сталось з декларуванням і може відбутись з Антикорупційним судом та земельною реформою,

– вважає експерт.

Він наголосив, що підтримує зупинку роботи суду у будь-який спосіб. За словами Шабуніна, КСУ є реальною загрозою національній безпеці і має бути заблокований максимально швидко. Якщо цей суд попрацює ще якийсь час, то він знищить ключові реформи, які є умовою співпраці з Заходом, вважає експерт.

Коротко про скандал довкола КСУ

27 жовтня Конституційний Суд України скасував антикорупційну реформу. Зокрема, ліквідували положення про кримінальну відповідальність за неправдиве декларування, незаконне збагачення, електронне декларування та повноваження НАЗК.

Президент України назвав відповідне рішення суду "спрямованим проти України" та вніс до Верховної Ради законопроєкт про розпуск усіх суддів.

У ЄС оприлюднили заяву щодо скандального рішення КСУ. Зокрема, антикорупційна реформа є умовою надання фінансової допомоги та безвізу.

2 листопада під будівлею КСУ відбулась акція протесту через розгляд закону про функціонування української мови як державної.



КСУ скасував е-декларування / Інфографіка 24 каналу