КСУ "знесе" законопроєкт Разумкова після прийняття, – Шабунін
Альтернитивний законопроєкт Дмитра Разумкова не вирішить проблему з КСУ. Якщо Конституційний Суд буде працювати у чинному складі, то він "знесе" законопроєкт спікера після прийнятя.
Таку думку в ефірі 24 каналу висловив голова "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін. За його словами, законопроєкт не є альтернативою і не стосується відповідної проблеми з Конституційним Судом.
Зверніть увагу Разумков вніс до Ради альтернативний законопроєкт через рішення КСУ: текст
Підвищення кворуму КСУ
Водночас Шабунін зазначив, що спільний проєкт фракцій "Слуги народу" й "Голосу", який пропонує підвищення кворуму Конституційного Суду України є робочим варіантом. Однак він сказав, що це тимчасове рішення, адже КСУ не може бути заблокований завжди.
Принаймні в конкретного складу суду заберуть можливість знищувати реформи – як це сталось з декларуванням і може відбутись з Антикорупційним судом та земельною реформою,
– вважає експерт.
Коротко про скандал довкола КСУ
- 27 жовтня Конституційний Суд України скасував антикорупційну реформу. Зокрема, ліквідували положення про кримінальну відповідальність за неправдиве декларування, незаконне збагачення, електронне декларування та повноваження НАЗК.
- Президент України назвав відповідне рішення суду "спрямованим проти України" та вніс до Верховної Ради законопроєкт про розпуск усіх суддів.
- У ЄС оприлюднили заяву щодо скандального рішення КСУ. Зокрема, антикорупційна реформа є умовою надання фінансової допомоги та безвізу.
- 2 листопада під будівлею КСУ відбулась акція протесту через розгляд закону про функціонування української мови як державної.
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