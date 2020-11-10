Конституційний Суд України 10 листопада знову не зміг провести засідання. Цього разу через відсутність кворуму.

Судді не провели засідання ані 9, ані 10 листопада

Судді мали розглянути справу щодо офіційного тлумачення поняття "гідні умови життя". Це подання надійшло до суду від 142 нардепів. Про це повідомляє пресслужба КСУ.

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Також судді не приступили до продовження розгляду справи про офіційне тлумачення положень про приналежність землі. Це подання – від 46 парламентарів.

Не відкрили і конституційне провадження щодо спецконфіскації.

Розгляд справ відкладено у зв'язку з відсутністю кворуму,

– лаконічно пояснили у пресслужбі КСУ.

Зазначимо, що 9 листопада Конституційний Суд теж не розпочав засідання. Положення Конституції щодо землі так і не розглянули, бо двоє служителів Феміди занедужали, а ще двоє вийшли прямо під час засідання.

Наступне засідання – 12 листопада

Наступну спробу попрацювати у КСУ зроблять 12 листопада. Тоді судді мають розглядати окремі положення закону "Про судоустрій і статус суддів".

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