Сьогодні із запланованих 4000 км доріг вже відновлено і побудовано 3700 км, і до кінця року план буде повністю виконано.

У реалізації дорожньої програми "Великого Будівництва" важливу роль зіграли кошти зі спецфонду, призначення якого, за задумом уряду, полягає як у підтримці системи охорони здоров'я, так і в подоланні економічних наслідків пандемії. Про це пише Еспресо з посиланням на публікацію у Facebook голови Укравтодору Олександра Кубракова.

На сьогодні Укравтодор ефективно розпоряджається коштами COVID-фонду. Уже виконано і оплачено робіт на 20,5 млрд грн. Разом з іншими джерелами фінансування це дало можливість вже отримати на фініші 3700 км. Будівельний сезон триває – план у 4000 км буде виконано,

– наводить видання слова Кубракова.

Він пояснив, що принцип використання коштів спецфонду був закладений урядом ще на початку пандемії: "Навесні в уряді почали обговорювати різні варіанти подолання наслідків коронакризи – не тільки у галузі охорони здоров'я, а й в економіці. Був обраний механізм спецфонду, який отримав назву "Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2, і її наслідками".

За словами голови Укравтодору, отримані зі спецфонду 35 млрд гривень були і раніше заплановані для дорожньої програми "Великого Будівництва", тільки надійти вони повинні були з іншого джерела – у вигляді коштів від Газпрому за рішенням Стокгольмського арбітражу.

"Ці кошти були спрямовані на державні дороги через механізм спецфонду", – пояснив керівник Укравтодору.