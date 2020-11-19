Куди дівають опале з дерев листя: спойлер – не спалюють
Восени багато людей стикається з однією проблемою – опалим листям. Однак спалювати його не можна – це провокує різні хвороби, а також по всій Україні за це встановлено штрафи.
Тож, що робити з опалим листям, якщо не спалювати, і куди воно дівається восени – читайте у матеріалі журналістів 24 каналу.
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З цим питанням журналісти вирішили піти до спеціалістів Київзеленбуду. Вони зізнаються, що проблем з листям немає. Вже 5 років його перетворюють на компост і використовують як добриво.
У нас є компостна яма, де ми переробляємо листя. За півтора року це листя перевертається кілька разів, а каліфорнійський черв'як пришвидшує процес перероблювання в ґрунт, який має багато корисних речовин,
– розповів керівник Дніпровського Зеленбуду Євген Ковшун.
Що робити людям, які не мають можливості переробляти
У Зеленбуді також зазначають, якщо люди мають можливість привезти листя з власних дворів – його теж переробляють. Або ж в іншому разі листя треба рівномірно розподілити по ділянці землі й перекопати. Так воно потрапить під землю і восени отримаєте напівчорнозем.
Якщо ж ви таки збираєтесь палити листя – пам'ятайте, що це небезпечно і вам може загрожувати:
- 10 годин тюрми;
- штраф до 6 тисяч гривень;
- алергія;
- проблеми з легенями;
- рак.
Приклад Львова
До речі, Львів також вже давно отримує користь від осіннього листя. Там кілька років його не спалюють, а утилізують на спеціальній компостній станції.
Потім органіку використовують, аби підживлювати клумби та роздають мешканцям. Невдовзі добрива планують продавати агрофірмам.
Що робити з опалим листям / Фото Unsplash
Приклад країн світу
- Так само з листям борються і німці. А ще використовують його як біовугілля. Канадці з Торонто планують подивитися на листя як на альтернативне джерело енергії. Вся справа в метані, що його виділяє в процесі гниття органіка.
- Наші сусіди, поляки, закликають взагалі не збирати опале листя восени, адже це дім для маленьких комах та тварин взимку.
Дивіться кумедне, але інформативне відео сюжету 24 каналу про опале листя:
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