Восени багато людей стикається з однією проблемою – опалим листям. Однак спалювати його не можна – це провокує різні хвороби, а також по всій Україні за це встановлено штрафи.

Тож, що робити з опалим листям, якщо не спалювати, і куди воно дівається восени – читайте у матеріалі журналістів 24 каналу.

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З цим питанням журналісти вирішили піти до спеціалістів Київзеленбуду. Вони зізнаються, що проблем з листям немає. Вже 5 років його перетворюють на компост і використовують як добриво.

У нас є компостна яма, де ми переробляємо листя. За півтора року це листя перевертається кілька разів, а каліфорнійський черв'як пришвидшує процес перероблювання в ґрунт, який має багато корисних речовин,

– розповів керівник Дніпровського Зеленбуду Євген Ковшун.

Що робити людям, які не мають можливості переробляти

У Зеленбуді також зазначають, якщо люди мають можливість привезти листя з власних дворів – його теж переробляють. Або ж в іншому разі листя треба рівномірно розподілити по ділянці землі й перекопати. Так воно потрапить під землю і восени отримаєте напівчорнозем.

Якщо ж ви таки збираєтесь палити листя – пам'ятайте, що це небезпечно і вам може загрожувати:

10 годин тюрми;

штраф до 6 тисяч гривень;

алергія;

проблеми з легенями;

рак.

Приклад Львова

До речі, Львів також вже давно отримує користь від осіннього листя. Там кілька років його не спалюють, а утилізують на спеціальній компостній станції.

Потім органіку використовують, аби підживлювати клумби та роздають мешканцям. Невдовзі добрива планують продавати агрофірмам.

Що робити з опалим листям / Фото Unsplash

Приклад країн світу

Так само з листям борються і німці. А ще використовують його як біовугілля. Канадці з Торонто планують подивитися на листя як на альтернативне джерело енергії. Вся справа в метані, що його виділяє в процесі гниття органіка.

Наші сусіди, поляки, закликають взагалі не збирати опале листя восени, адже це дім для маленьких комах та тварин взимку.

Дивіться кумедне, але інформативне відео сюжету 24 каналу про опале листя: