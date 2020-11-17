У Кабміні переконані, що локдаун вихідного дня на 15 – 20% зменшить добову кількість нових інфікованих. Натомість експерти не розуміють, звідки урядовці отримують такі дані. Адже темпи захворювання не змінилися.

Карантин вихідного дня робить боляче, але епідемію не зупиняє. Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів Павло Кухта, керівник з політичних питань Київської школи економіки.

Важливо Рада зобов'язала Кабмін заздалегідь попереджати про посилення карантину

Він зауважив, що такий захід уряду частково перериває спілкування у вихідні, проте воно компенсується у будні. Наприклад, тренажерні зали на вихідних пустують, а у будні – тепер переповнені.

Адже всі, хто ходив туди у суботу та неділю, тепер змушені робити це протягом тижня. Крім цього, транспорт не зупинено, люди продовжують там контактувати між собою, додав Кухта.

Ми не очікуємо, що локдаун вихідного дня буде ефективним. Тому що навіть механізм того, як він може бути ефективним, незрозумілий,

– наголосив експерт.

Й додав, що такий карантин жодної ефективності не показує ні теоретично, ні практично. Адже за 2 дні після нього кількість нових хворих за добу зросла з 10 до 12 тисяч.

Влада втратила довіру українців

На думку керівника з політичних питань Київської школи економіки, карантин вихідного дня – це намагання перекласти відповідальність, запровадити хоч щось, не оголошуючи повного локдауну, на який уряд наразі неспроможний.

Через економічні причини, через провалений бюджет, через нездатність забезпечити підтримку економіці на цей час,

– пояснив Кухта.

Він наголосив, що найголовніша проблема – те, що уряд втратив довіру з боку бізнесу та громадян у боротьбі з епідемією. А без цієї довіри ефективного локдауну в принципі не може бути, його будуть порушувати.

Експерт зауважив, що локдаун навесні спрацював, тому що люди здебільшого самі готові були йти на локдаун та виконувати вказівки уряду. Адже вірили, що це захищає від епідемії. Зараз ця довіра втрачена через низку причин.

"В уряду зараз немає спроможності протидіяти ефективно епідемії. Ймовірно, певний час до вакцинації ми житимемо з переповненими лікарнями та підвищеною смертністю", – підсумував експерт.

Довідка. Кабмін ввів в Україні карантин вихідного дня. Обмеження впровадили з 14 листопада та діятимуть протягом 3 тижнів. Детальніше про це – за посиланням.