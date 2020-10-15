Вільна економічна зона на Донбасі, про яку заговорив президент Володимир Зеленський, точно не спрацює так, як потрібно. Все через поганий інвестиційний клімат в Україні. Ця зона не лише не покращить ситуацію, а навпаки зробить її ще плачевнішою.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив заступник директора Київської школи економіки, колишній виконуючий обов'язки міністра економіки Павло Кухта. За його словами, в Україні був вже досвід вільних економічних зон – на початку 2000-х.

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"Тоді була шалена проблема. Держава була слабка і корумпована. Зараз – ще слабша. Було шалене ухилення від податків. Особливо на Донбасі був офшор – натуральний, кримінальний офшор", – зауважив Кухта.

Він наголосив, що саме через це шкода від зон була вищою, ніж користь. Кухта ствердив, що на Донбасі була чорна діра, адже саме олігархічні компанії мали платити більші податки, однак ті ухилялись.

Досвід поганий. Це призведе до внутрішнього офшору, а реального економічного ефекту для людей не буде,

– запевнив Кухта.

Чому економічні зони не спрацюють в Україні

Кухта пояснив, що таку методику можна використовувати для відновлення депресивних регіонів, зруйнованих війною. Однак ефективність цих зон залежить від загального стану інвестиційного клімату в Україні.

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"Ми маємо розуміти, що Україна з рівнем економічної свободи – не є вільною країною. За індексом – це 134 місце у світі, десь з африканськими країнами", – зауважив експерт.

Намагатися в поганому інвестиційному кліматі щось покращувати – безглуздо і не спрацює. Без реформів, які змінять інвестиційни клімат, це не спрацює,

– сказав Кухта.

► З ким може співпрацювати Донбас

Кухта зазначив, що на Донбасі немає товарів, які можуть цікавити весь світ. "Донбас матиме відносини з Харківщиною та Дніпропетровщиною. Якийсь малий бізнес возитиме свій товар туди на ринок. Про великий проєкт національного розвитку тут не йдеться, це проєкт регіонального розвитку", – пояснив експерт.

Він ствердив, що для того, аби дійсно відновити Донбас – треба давати туди гроші з бюджету і у такий спосіб розвивати інфраструктуру.