Facepalm: Кулеба мемом відреагував на заяву Лукашенка про американських спецагентів у Києві
Глава МЗС Дмитро Кулеба мемом Facepalm відреагував на вчинок самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Той заявив, що у Києві нібито діє центр американських спецслужб.
Для відеомему Кулеба обрав фрагмент з фантастичного телесеріалу "Зоряний шлях". Його глава МЗС опублікував на своїй сторінці у твітері.
Зауважте Лукашенко вважає, що у Києві діє центр американських спецслужб
Що сказав Лукашенко
- Самопроголошений президент Білорусі заявив, що в українській столиці функціонує центр американських спецслужб.
- Його наявність нібито підтвердили російські та білоруські спецслужби.
- Лукашенко наголосив, що ці люди "зараз мучать" його режим і "розхитують планету".
- За словами Лукашенка, у цьому центрі не працюють фахівці з України, а лише розумні й талановиті американці.
Що відомо про реакцію України на протести у Білорусі
- 20 листопада стало відомо, що Україна приєдналась до санкцій Євросоюзу проти Білорусі. Санкції застосовані до 40 лідерів самопроголошеної білоруської влади. Однак Лукашенка серед них немає.
- 13 листопада у Києві провели акцію пам'яті вбитого у Мінську Романа Бондаренка.
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