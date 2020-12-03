Україна та 33 країни-учасниці ОБСЄ підготували проєкт щодо постійного моніторингу районів, прилеглих до непідконтрольної ділянки українсько-російського кордону. Росія це рішення заблокувала, чим вкотре продемонструвала своє небажання дотримуватися зобов’язань, затверджених у рамках мінських домовленостей.

Про це заявив міністр зовнішніх справ України Дмитро Кулеба у своєму виступі під час 27 міністерської ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі. Про це повідомляє Укрінформ.

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Що сказав Кулеба

Глава МЗС звернув увагу на те, що спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ досі фіксують сучасні російські системи озброєння на Донбасі, а БПЛА місії продовжують виявляти перехід військових вантажівок через кордон з Росії на територію України.

Ми дякуємо 33 країнам-учасницям, які приєдналися до нас та стали співавторами проєкту міністерського рішення щодо постійного моніторингу ОБСЄ районів, прилеглих до непідконтрольної ділянки українсько-російського кордону,

– зазначив він.

Постійний моніторинг вже передбачений Мінським протоколом, який, до речі, Росія підписала. Але, на думку міністра, це "могло б стати ще однією практичною реакцією ОБСЄ на конфлікт, який досі триває".

"Блокування цього рішення з боку Росії вчергове продемонструвало небажання Москви поважати свої зобов’язання у рамках Мінських домовленостей, дотримуватися принципів ОБСЄ та поважати кордони у Європі", – заявив Кулеба.

Що Росія постачає на Донбас

За інформацією української розвідки, через непідконтрольні Україні ділянки кордону Росія перекидає на Донбас озброєння, військову техніку, боєприпаси, пальне та інше військове майно.



Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу