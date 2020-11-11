Дмитро Кулеба поспілкувався з новопризначеним главою МЗС Молдови Ауреліу Чокоєм. Посадовці погодили намір поглиблювати українсько-молдовські відносини та розв’язати "проблеми минулого".

Глава МЗС України Дмитро Кулеба привітав Ауреліу Чокоя з призначенням на посаду міністра закордонних справ і європейської інтеграції Молдови. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Про що домовилися сторони

поглиблювати українсько-молдовські відносини, зокрема розв’язати "накопичені у попередні роки проблемні питання";

активізувати взаємодію у межах міжнародних організацій.

Крім того, міністри підтвердили взаємну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України й Молдови у межах кордонах, визнаних міжнародною спільнотою.

Довідка. У Молдові за ініціативи прем'єр-міністра Іона Кіку замінили 5 міністрів. Трапилося це після рішення Демократичної партії Молдови відкликати своїх представників з уряду одразу після інавгурації обраного президента.

До слова, перший тур президентських виборів у Молдові відбувся 1 листопада. У ньому перемогла Майя Санду – за неї проголосували 36,2% виборців. Її конкурент Ігор Додон набрав 32,6%.