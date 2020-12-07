Дмитро Кулеба заявив, що Нормандія та Мінськ потребують постійного руху вперед. У 2020 році Україна була дуже активна у просуванні своїх пропозицій. Однак робити прогнози щодо результатів нормандської зустрічі чи мінського процесу дуже складно.

Прогрес у перемовинах з Росією у 2020 році

Наявні зрушення та перспективу результативності Нормандії та Мінську в інтерв'ю "РБК-Україна" прокоментував глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.

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Він порівняв нормандський та мінський формати з горизонтальним ескалатором в аеропорту.

Якщо на нього не з того боку зайти, то щоб не викинуло назад, треба швидко рухатися вперед. Нормандія і Мінськ – про це. Треба постійно рухатися вперед. Розслабився – викинуло зі стрічки,

– зазначив Кулеба.

Міністр додав, що протягом 2020 року Україна була дуже активна, "тиснула, нагадувала, пропонувала".

Глава МЗС також звернув увагу, що цього року українській стороні "ніхто не нав'язував деструктивних пропозицій, на які потрібно було б реагувати, як це часто раніше відбувалося". Навпаки, саме Україна виступала з ініціативами та пропозиціями, виносячи їх на обговорення інших учасників.

Про можливий прогрес Нормандії та Мінська

Кулеба наголосив, що у його дипломатичній практиці нормандський та мінський формати – одні з найменш прогнозованих процесів.

"Ми дуже важко підходили до питання припинення вогню. Якщо чесно, я мав дуже великі сумніви, що зрештою росіяни підуть на цю історію, але вони пішли", – зазначив міністр.

Він зазначив, що інтенсивність бойових дій вперше за майже 7 років війни настільки довго тримається на рівні майже повного припинення вогню. За його словами, Україна працює за програмою-максимум. Однак чи будуть якісь яскраві результати, залежить і від готовності російської сторони.

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