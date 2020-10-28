Серед тем, які Володимир Зеленський виніс на всеукраїнське опитування 25 жовтня, було питання про Будапештський меморандум. У такий спосіб президент хотів вивести розмову про гарантії безпеки для України на новий рівень.

А саме про те, як такі гарантії повинні бути надані та які інструменти для цього потрібно застосувати. Про це повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба, пише Інтерфакс-Україна.

Зверніть увагу Я не можу сказати всю мою стратегію, – Зеленський про гарантії Будапештського меморандуму

За словами міністра, членство в НАТО може стати найкращою гарантією безпеки для України. Проте процес отримання такого статусу займе ще певний час.

Ми повинні йти шляхом євроатлантичної інтеграції, а також зміцнювати ЗСУ. Проте паралельно маємо вибудовувати союзи та альянси, які робитимуть нас сильнішими,

– наголосив Кулеба.

Й навів у приклад візит Зеленського до Великої Британії. Там глава держави домовлявся про додаткові ресурси на зміцнення українського флоту. Також Кулеба пригадав домовленості з президентом Туреччини про розвиток військово-технічного співробітництва.

"Не варто дивитися на це лінійно: сіли, підписали документ і маємо гарантії. Реальні гарантії – це коли у тебе є міцні збройні сили, стійке суспільство, а також потужні союзники", – підсумував глава МЗС.