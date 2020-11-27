В МЗС готові до санкцій, які анонсували проти офіційних осіб України в Білорусі. Ба більше – там чекали на подібний крок.

Тож заява глави МЗС Білорусі Володимира Макея не стала для українських дипломатів новиною. Про це в ефірі одного з українських телеканалів розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише 24 канал.

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Він окремо наголосив: Україна не зробила жодного зла Білорусі.

Для мене заява глави МЗС Білорусі Володимира Макея не новина. Ми прогнозували подібний крок білоруської сторони... Ми з чистою совістю залишаємо остаточне рішення про можливі санкції на розгляд білоруської влади,

– сказав Кулеба.

Міністр також додав: білоруська сторона поки не передала жодних сигналів про можливі санкції проти українських чиновників.

Що відомо про санкції Білорусі проти України

Про підготовку так званого "чорного списку" офіційних осіб України у Мінську заговорили 26 листопада.

Тоді глава МЗС Білорусі Володимир Макей пригрозив Україні санкціями, вочевидь, через рішення Києва підтримати санкції ЄС проти Білорусі.

Поки невідомо, хто потрапив у санкційний перелік та якими можуть бути обмеження проти цих осіб.

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