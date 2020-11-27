Ми прогнозували такий крок, – Кулеба про санкції Білорусі проти України
В МЗС готові до санкцій, які анонсували проти офіційних осіб України в Білорусі. Ба більше – там чекали на подібний крок.
Тож заява глави МЗС Білорусі Володимира Макея не стала для українських дипломатів новиною. Про це в ефірі одного з українських телеканалів розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише 24 канал.
Тим часом Вимагають розслідувати смерті: Європарламент ухвалив резолюцію щодо ситуації в Білорусі
Він окремо наголосив: Україна не зробила жодного зла Білорусі.
Для мене заява глави МЗС Білорусі Володимира Макея не новина. Ми прогнозували подібний крок білоруської сторони... Ми з чистою совістю залишаємо остаточне рішення про можливі санкції на розгляд білоруської влади,
– сказав Кулеба.
Міністр також додав: білоруська сторона поки не передала жодних сигналів про можливі санкції проти українських чиновників.
Що відомо про санкції Білорусі проти України
- Про підготовку так званого "чорного списку" офіційних осіб України у Мінську заговорили 26 листопада.
- Тоді глава МЗС Білорусі Володимир Макей пригрозив Україні санкціями, вочевидь, через рішення Києва підтримати санкції ЄС проти Білорусі.
- Поки невідомо, хто потрапив у санкційний перелік та якими можуть бути обмеження проти цих осіб.
Дивіться також У МЗС України відреагували на ноту від Білорусі і нагадали про їх дії під час Революції Гідності
- Зауважимо, що 26 листопада МЗС Білорусі також вручило ноту українському послу Ігорю Кизимі через "тривалу серію антибілоруських акцій щодо Посольства Білорусі в Україні".
Поділитися новиною