Київ готовий відкрити нову сторінку у відносинах з Кишиневом: Кулеба про співпрацю з Молдовою
Україна готова розпочати новий етап у відносинах з Молдовою після обрання президентом країни Майї Санду. За словами очільника українськог МЗС Дмитра Кулеби, Молдова є непростою країною у політичному плані.
Україна співпрацює з Молдовою в межах ГУАМ
Кулеба розповів про плани щодо взаємин з Молдовою на чолі з новим президентом в рамках онлайн-конференції "The Road to Warsaw Security Forum". Про це повідомляє Укрінформ.
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Ми очікуємо на тісну співпрацю з президентом Санду,
– наголосив Кулеба.
Обрання Санду урядовець назвав "політичною еквілібристикою". Наразі, зазначив дипломат, Україна співпрацює з Молдовою в рамках ГУАМ, а також в межах деяких ініціатив НАТО та ЄС.
Санду анонсувала зустріч з Зеленським
Зазначимо, що раніше Майя Санду вже анонсувала зустріч з президентом Володимиром Зеленським. Санду та Зеленський вже мали телефонну розмову. Нова очільниця Молдова наголосила, що хоче відновити добрі взаємини з Києвом.
Що відомо про перемогу Майї Санду?Президентські вибори у Молдові відбулись 15 листопада. З результатом 57,54% голосів перемогу над проросійським кандидатом та чинним президентом країни Ігорем Додоном здобула Санду.
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