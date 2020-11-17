Україна готова розпочати новий етап у відносинах з Молдовою після обрання президентом країни Майї Санду. За словами очільника українськог МЗС Дмитра Кулеби, Молдова є непростою країною у політичному плані.

Україна співпрацює з Молдовою в межах ГУАМ

Кулеба розповів про плани щодо взаємин з Молдовою на чолі з новим президентом в рамках онлайн-конференції "The Road to Warsaw Security Forum". Про це повідомляє Укрінформ.

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Ми очікуємо на тісну співпрацю з президентом Санду,

– наголосив Кулеба.

Обрання Санду урядовець назвав "політичною еквілібристикою". Наразі, зазначив дипломат, Україна співпрацює з Молдовою в рамках ГУАМ, а також в межах деяких ініціатив НАТО та ЄС.

Санду анонсувала зустріч з Зеленським

Зазначимо, що раніше Майя Санду вже анонсувала зустріч з президентом Володимиром Зеленським. Санду та Зеленський вже мали телефонну розмову. Нова очільниця Молдова наголосила, що хоче відновити добрі взаємини з Києвом.