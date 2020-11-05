Глава українського МЗС Дмитро Кулеба вважає, що відносини України та США після американських президентських виборів не зміняться. Стратегічне партнерство між країнами і надалі розвиватиметься.

За його словами, ніщо не змінить відносин України і США, підтримку Сполученими Штатами територіальної цілісності і суверенітету України та підтримку в протидії російській агресії. Про це Дмитро Кулеба сказав під час брифінгу 5 листопада, передає 24 канал.

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Який би вибір не зробив американський народ, ми будемо і надалі розвивати стратегічне партнерство між Україною і США. У цьому немає жодних сумнівів,

– сказав міністр.

За його словами, підтримка Сполученими Штатами України базується не на персоналіях. Йдеться перш за все про системну підтримку, яку Україна має як від Демократичної, так і від Республіканської партії.

Зауважимо, що 3 листопада відбувся головний день голосування на президентських виборах у США. Наразі лідирує демократ Джо Байден, але йому на п’яти наступає чинний глава Білого дому Дональд Трамп. Остаточні результати виборів мають з’явитися незабаром.

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