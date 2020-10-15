В українському МЗС вважають, що вихід Росії з консультацій з Австралією і Нідерландами щодо збитого літака MH17 може свідчити лише про страх агресора перед правдою.

Натомість Україна завжди була відкритою перед світом у цьому питанні та надавала всю необхідну інформацію Нідерландам у цьому кейсі. Про це повідомила пресслужба МЗС.

Раніше Росія вийшла з консультацій щодо збиття MH17 і звинуватила всіх, крім себе

Річ у тім, що глава українського відомства Дмитро Кулеба провів телефонну розмову зі своїм нідерландським колегою Стефаном Блоком. Ключовою темою їх бесіди стала взаємодія у притягненні винних за збиття МН17 в рамках судових процесів в Нідерландах та міжнародних судових інстанціях.

Так, міністри обговорили вихід Росії з тристоронніх консультацій з Нідерландами та Австралією щодо міжнародно-правової відповідальності за збиття літака.

Вихід РФ з консультацій щодо МН17 – це промовисте свідчення її страху перед правдою про те, що сталося 17 липня 2014 року у небі над Донбасом,

– заявив Дмитро Кулеба.

Він наголосив, що Україна натомість завжди була відкритою до співпраці та надавала всю необхідну інформацію у цій справі.

Міністри домовилися продовжувати співпрацю, аби встановити справедливість та притягнути винних до відповідальності.

Стефан Блок також позитивно оцінив приєднання України як третьої сторони до міждержавного позову Нідерландів проти Росії в Європейському суді з прав людини.

Що передувало цій розмові:

Те, що Росія відмовилася від консультацій з Нідерландами та Австралією щодо збитого над Донецькою областю літака "Малазійських авіаліній" рейсу MH17.

У Москві заявили, що не бачать сенсу в їх продовженні.

Своєю чергою, у Нідерландах відповіли, що шкодують з приводу такого рішення Росії.



Що треба знати про збиття літака MH17 / Інфографіка 24 каналу