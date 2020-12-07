Посилена резолюція України щодо Криму є "новим елементом правового тиску на Росію". У документі зазначено, що окупація півострова є загрозою для міжнародної безпеки.

Цьогоріч резолюція містить низку ключових елементів. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє пресслужба МЗС. Актуально Генасамблея ООН підтримала проєкт посиленої резолюції України щодо Криму Цьогорічна резолюція – новий елемент зростаючого правового тиску на Росію,

– наголосив Кулеба. Що ще сказав глава МЗС Резолюція закликає світову спільноту до інтеграції зусиль заради деокупації Криму.

У документі мовиться про те, що російська окупація завдає шкодить архітектурі безпеки і контролю над озброєннями.

Окрім того, діяльність Росії на півострові порушує стабільність міжнародних режимів верифікації і контролю над озброєннями.

Зберігання ядерної зброї в Криму може загрожувати стабільності у регіоні.

Резолюція також закликає негайно припинити мілітаризацію освіти у Криму — шкільний військовий вишкіл кримських дітей, яка фактично скеровує їх у майбутньому поповнити лави російської армії. Зверніть увагу! Проєкт посиленої резолюції України щодо Криму Генасамблея ООН підтримала 7 грудня 2020 року.