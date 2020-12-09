Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав українців долучитися до благодійного аукціону. Усі кошти, зібрані під час нього, підуть на арттерапію для дітей у різних локаціях вздовж лінії фронту.

Кулеба пояснив, що до нього звернулися волонтери з Благодійного фонду "Голоси дітей" та попросили допомогти із важливою ініціативою. Він же без вагань вирішив її підтримати. Про це мовиться на фейсбук-сторінці Дмитра Кулеби.

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Діти, які живуть поряд з війною, своїми руками зробили ялинкові прикраси, які розігруються на аукціоні. Усі зібрані кошти йдуть на арттерапію для діток, що живуть уздовж лінії фронту. Аукціон починається просто зараз і відбувається просто тут, в коментарях до мого посту. Ви можете придбати ялинкові прикраси, просто написавши ціну у коментарях,

– йдеться у дописі урядовця.

Кулеба запропонував придбати іграшки, виготовлені 8-річним хлопчиком Назаром з прифронтового містечка Золоте на Луганщині. Дитині не байдужа екологія, тож Назар власноруч зробив ялинкову прикрасу у вигляді електроавтомобіля. Інша його іграшка – різдвяний будиночок.

"Стартова ціна лоту – 250 гривень. Саме стільки коштує 1 заняття з арттерапії. В коментарях до посту робіть свої ставки. Мінімальний крок аукціону – 10 гривень. Аукціон завершиться о 9 ранку 9 грудня. Тоді фонд визначить переможця", – пояснив Кулеба.