Байден є першим президентом США, якому не треба пояснювати, що таке Україна, – Кулеба
Стосунки України та США дещо зміняться після приходу до влади новообраного президента Джо Байдена. Зокрема, наша держава розраховує на більшу підтримку нової адміністрації США у протидії російській агресії.
Що сказав Кулеба
Обрання президентом США демократа Байдена позитивно вплине на стосунки держави з Україною. Про це очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив у інтерв'ю "РБК-Україна".
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- Протидія російській агресії
За словами Кулеби, Україна чутиме менше нереалістичних ідей щодо "побудови мостів" з Росією попри відсутність жодних кроків зі сторони Кремля.
"У цієї адміністрації інший в цьому плані підхід, вони пройшли певний шлях у відносинах з Росією. РФ була теж однією з тем виборчої кампанії в США. Ми чули, що казав з цього приводу Байден. Тому розраховуємо і на більшу підтримку в протидії російській агресії", – підкреслив чиновник.
- Запровадження реформ
Кулеба запевнив, що тепер США інтенсивніше залучатимуться до боротьби з корупцією та реформування судової системи в Україні.
Тут наш порядок денний збігається, і ми готові розвивати активну взаємодію зі США на цих треках,
– сказав очільник МЗС.
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