Стосунки України та США дещо зміняться після приходу до влади новообраного президента Джо Байдена. Зокрема, наша держава розраховує на більшу підтримку нової адміністрації США у протидії російській агресії.

Що сказав Кулеба

Обрання президентом США демократа Байдена позитивно вплине на стосунки держави з Україною. Про це очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив у інтерв'ю "РБК-Україна".

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Джо Байден є першим в історії президентом США, якому в перший рік роботи не треба пояснювати, що таке Україна,

– зауважив міністр.

Які зміни очікують на Україну після інавгурації Байдена

Протидія російській агресії

За словами Кулеби, Україна чутиме менше нереалістичних ідей щодо "побудови мостів" з Росією попри відсутність жодних кроків зі сторони Кремля.

"У цієї адміністрації інший в цьому плані підхід, вони пройшли певний шлях у відносинах з Росією. РФ була теж однією з тем виборчої кампанії в США. Ми чули, що казав з цього приводу Байден. Тому розраховуємо і на більшу підтримку в протидії російській агресії", – підкреслив чиновник.

Запровадження реформ

Кулеба запевнив, що тепер США інтенсивніше залучатимуться до боротьби з корупцією та реформування судової системи в Україні.

Тут наш порядок денний збігається, і ми готові розвивати активну взаємодію зі США на цих треках,

– сказав очільник МЗС.

Зверніть увагу! Інавгурація Байдена запланована на 20 січня 2020 року. Захід відбудеться у скороченому форматі, аби уникнути великого скупчення людей під час пандемії коронавірусу. Детальніше про вибори у США – читайте тут.