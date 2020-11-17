Україна може вступити в НАТО і без плану дій щодо членства, – Кулеба
Питання про надання Україні плану дій щодо членства в НАТО підносять до рангу культу. Насправді членом Альянсу можна стати і без цього документу.
Україні варто отримати план дій щодо членства лише тоді, коли стане відомо, що документ дійсно спростить шлях до НАТО. Про це сказав глава МЗС України в рамках онлайн-конференції The Road to Warsaw Security Forum, повідомляє 24 канал.
Цікаво Зеленський у Британії наголосив, що Україні потрібен план дій щодо членства у НАТО
"Але якщо союзники вирішать, що ми можемо досягнути такого ж результату (вступу у НАТО – 24 канал) за визначений період часу без ПДЧ, то ми це можемо обговорити", – заявив Кулеба.
За його словами, план не можна підносити до рангу культу. Насправді шлях України до членства потрібно визначити у напрямку, інструментах і дедлайні. Саме це є важливим моментом.
В іншому випадку ми блукатимемо у просторі, роблячи щось, що не наближуватиме нас до мети,
– підсумував міністр.
План дій щодо членства в НАТО: коротко
- Володимир Зеленський відвідав Лондон у жовтні. Там він наголосив, що Україні необхідний план дій щодо членства у НАТО.
- Водночас екскомандувач сухопутними військами США в Європ Бен Ходжес заявив, що Грузія вже готова приєднатись до НАТО. Однак Україна, за його словами, наразі ні.
- Варто зазначити, що вступ України в НАТО підтримують 41% українців. Опитування проводив Київський міжнародний інститут соціології.
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