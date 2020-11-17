Питання про надання Україні плану дій щодо членства в НАТО підносять до рангу культу. Насправді членом Альянсу можна стати і без цього документу.

Україні варто отримати план дій щодо членства лише тоді, коли стане відомо, що документ дійсно спростить шлях до НАТО. Про це сказав глава МЗС України в рамках онлайн-конференції The Road to Warsaw Security Forum, повідомляє 24 канал.

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"Але якщо союзники вирішать, що ми можемо досягнути такого ж результату (вступу у НАТО – 24 канал) за визначений період часу без ПДЧ, то ми це можемо обговорити", – заявив Кулеба.

За його словами, план не можна підносити до рангу культу. Насправді шлях України до членства потрібно визначити у напрямку, інструментах і дедлайні. Саме це є важливим моментом.

В іншому випадку ми блукатимемо у просторі, роблячи щось, що не наближуватиме нас до мети,

– підсумував міністр.

План дій щодо членства в НАТО: коротко