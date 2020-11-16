Кулеба відповів, у якому випадку можуть закрити кордони України
Найближчим часом закриття кордонів України Кабмін не обговорюватиме. Однак усе може змінитися, якщо у країні введуть повний локдаун,
Повного локдауну наразі вдалося уникнути через впровадження карантину вихідного дня. Про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.
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Якщо буде запроваджений повний локдаун – то, вочевидь, буде розглядатись такий захід як закриття кордонів,
– зазначив Кулеба.
Глава МЗС також наголосив, що наразі світ не має можливості реагувати на пандемію так, як це було навесні 2020 року. Це розуміє і Україна, і світові партнери.
Що відомо про коронавірус в Україні
- За добу 15 листопада в Україні зафіксували 9832 нових заражених;
- усього від початку пандемії в Україні захворіли понад 545 тисяч людей;
- з 14 листопада у країні діє карантин вихідного дня.
- окрім того, Кабмін скасував адаптивний карантин. Наразі країна перебуває у помаранчевій зоні.
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