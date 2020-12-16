Дмитро Кулеба вважає, що Україні необхідний діалог з Росією для будівництва подальшої стратегії. Втім, на його думку, українське суспільство поки не готове до цього.

Міністр наголосив: Україні не втекти від географії й українцям потрібно це розуміти. Про це Дмитро Кулеба розповів під час конференції "Дипломатія-2021".

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У суспільстві забагато емоцій, щоби говорити про Росію. Тому будь-хто, хто говоритиме про це, буде замаркований як зрадник чи як фанатик. Але ця розмова дуже потрібна,

– сказав міністр.

За словами глави МЗС, без стратегії щодо Росії не буде "ні безпеки, ні процвітання України".

Зауважимо, що 11 грудня Росія опублікувала оновлений список осіб з України, проти яких вводить санкції. Серед них опинилися спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, його перший заступник Руслан Стефанчук, а також кілька депутатів від "Слуги народу".

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До цього російський уряд вводив обмеження проти п'ятого президента Петра Порошенка, ексголови партії "Голос" Святослава Вакарчука та інших.

Цікаво, що на початку вересня президент Зеленський розповів, що його діалог з Путіним призвів до перемир'я на Донбасі, а також до обміну полоненими. Водночас він заявив, що не може назвати відносинами те, що відбувається між Україною і Росією.



Ставлення українців і росіян одне до одного / Інфографіка 24 каналу