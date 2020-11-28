У День пам'яті жертв голодомору, 28 листопада, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав і далі боротись за визнання трагедії геноцидом. Важливо, аби світ знав правду.

Що сказав Кулеба про Голодомор

Для українських дипломатів донесення правди про Голодомор-геноцид – це професійний виклик і справа честі. Про це Кулеба наголосив у відеозверненні, повідомляє пресслужба МЗС України у фейсбуці.

Важливо Діти ловили горобців, виривали пір'ячко та їли: моторошні спогади очевидців Голодомору

Спільна боротьба за правду триває...Борючись за визнання Голодомору геноцидом у світі, ми боремося не лише за себе. Ми боремося і за тих, хто не міг захистити себе тоді,

– зазначив Кулеба.

Міністр наголосив, що співвітчизники України за кордоном обурені міфом, що українці мовчазно йшли на смерть. Тому дипломат нагадав, що з 1 січня по 15 липня 1932 року в Україні зареєстрували 932 масові виступи проти сталінської колективізації.

"Давайте сьогодні також вшануємо героїзм цих людей. Які мали сміливість кинути виклик тоталітарній владі. Невідомо, чи був у них шанс перемогти. Але у них точно була гідність не здатися без бою...Україна пам'ятає", – додав Кулеба.

Крім того, міністр подякував кожній українській громаді за кордоном, яка роками доносить у своїй країні правду про Голодомор.

Дивіться відеозвернення Кулеби:

Зверніть увагу! Традиційно в останню суботу листопада в Україні вшановують пам'ять українців, які були замордовані радянською владою під час Голодомору у 1932 – 1933 роках.

Що варто знати про Голодомор, дивіться відео: