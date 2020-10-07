Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 7 жовтня зустрівся із британським колегою Домініком Раабом. Під час зустрічі Кулеба запропонував Британії приєднатися до платформи з деокупації Криму.

Міністри обговорили продовження політико-дипломатичного тиску на Росію. Все для того, аби примусити її поважати міжнародні норми та припинити агресію проти України. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

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Кулеба подякував британському колезі за незмінну позицію Великої Британії щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України у межах міжнародно визнаних кордонів,

– підкреслили в МЗС.

Кулеба та Рааб домовилися про подальшу координацію дій в ООН та інших міжнародних організаціях. Крім того, вони обговорили поглиблення співпраці у міграційній сфері, розвиток торгівлі та інвестицій між двома країнами.