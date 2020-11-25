Міністерство закордонних справ планує запустити сайт про Україну. Для того, аби сайт отримав стабільне фінансування і регулярне наповнення, його інституціалізують через Український інститут.

Попередні спроби створення сайту про Україну

МЗС і раніше намагалося створити сайти про нашу державу. Однак спроби так і не стали успішними. Зокрема тому, що попередні сайти не були інституціалізовані. Про в інтерв'ю Port Agency, яке опублікувала "Українська правда. Життя" розповів очільник МЗС Дмитро Кулеба.

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Хтось робив сайт, ми його презентували, наповнювали, але щойно я йшов і припиняв цим займатися, його більше не наповнювали, він поступово помирав і зникав,

– пояснив Кулеба.

Він також зауважив, що міністерство ще не сформувало єдиний глобальний бренд країни. За словами Кулеби, такий бренд не виникає сам по собі – він є результатом цілеспрямованої роботи.

Що про Україну думають іноземці

"Для тих, хто стежить за Україною – це якась дуже весела і динамічна країна. Тому що тут постійно щось відбувається", – сказав очільник МЗС.

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Водночас він пояснив, що в кожній країні про Україну думають по-іншому.

Нині немає такого поняття як "сприйняття України в світі". У нас є сприйняття України в конкретних країнах,

– зауважив Кулеба.

Міністр додав, що хотів би, аби у світі з Україною асоціювали слова "свобода", "сміливість" та "неочікуваність".