Рішення КСУ про скасування антикорупційної реформи спричинило Україні дуже багато проблем. Якщо їх системно не вирішити, постраждає не лише безвізовий режим з ЄС. Україна втратить допомогу багатьох країн, які підтримують нас у боротьбі з російською агресією.

Якщо не знайти системних рішень щодо подолання наслідків рішення КСУ, усі проблеми збільшуватимуться в геометричній прогресії. Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".

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Якщо не знайти системне рішення проблеми, яку КСУ створив своїм рішенням, постраждає не лише безвіз. Ми втратимо підтримку купи країн, з якими у нас найбільші обсяги торгівлі, які найбільше підтримують українські реформи, які найбільше підтримують нас у боротьбі з російською агресією,

– наголосив Кулеба.

За словами глави МЗС, наразі проблем з безвізом немає через рішучі дії президента Зеленського, РНБО та уряду. Вони показали, що чинна влада України засуджує рішення Суду.

"Ми ухвалили (29 жовтня – 24 канал) тимчасові рішення для того, щоб врятувати ситуацію. Завдяки рішучості президента ми змогли погасити пожежу, яка запалала у багатьох столицях", – заявив дипломат.

Деталі про скандальне рішення КСУ

27 жовтня КСУ скасував антикорупційну реформу. Фактично вона нівелює усі здобутки у боротьбі з корупцією за останні роки. Відтепер українські високопосадовці можуть подавати у деклараціях неправдиву інформацію про власні статки.

Антикорупційна реформа була однією із ключових умов для євроінтеграції України. Якщо боротьба з корупцією у країні не продовжуватиметься, ми можемо втратити безвіз з Євросоюзом та не отримати черговий транш від МВФ.

Український народ вражений таким нищівним рішенням КСУ. 30 жовтня у Києві біля будівлі Суду відбулася акція протесту.

Президент Володимир Зеленський подав до Ради законопроєкт, у якому мовиться про звільнення усіх суддів КСУ.

2 листопада судді КСУ планують провести збори. Що конкретно стане темою їхньою зустрічі, наразі невідомо.



КСУ скасував е-декларування / Інфографіка 24 каналу