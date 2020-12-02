Очільник МЗС Дмитро Кулеба зустрівся зі своїм турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу. Політики обговорили Кримську платформу та співпрацю між державами.

Зустріч міністрів закордонних справ відбулася у межах робочої поїздки Кулеби до Анкари. Про це очільник МЗС розповів на своїй сторінці у фейсбуці.

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За словами Кулеби, до кінця 2020 року у нього запланована ще одна зустріч з Чавушоглу. Однак відбудеться вона вже в онлайн-форматі.

"Чавушоглу стане почесним гостем конференції послів, яка відбуватиметься в онлайн-режимі цього року", – наголосив очільник МЗС.

Що сказав турецький міністр

Глава міністерства закордонних справ Туреччини привітав українську ініціативу щодо створення платформи для деокупації Криму.

Ми будемо продовжувати зміцнювати відносити з Україною. Особливо військову співпрацю та оборонну промисловість,

– підкреслив Чавушоглу.

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