Кулеба зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини: деталі
Очільник МЗС Дмитро Кулеба зустрівся зі своїм турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу. Політики обговорили Кримську платформу та співпрацю між державами.
Зустріч міністрів закордонних справ відбулася у межах робочої поїздки Кулеби до Анкари. Про це очільник МЗС розповів на своїй сторінці у фейсбуці.
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За словами Кулеби, до кінця 2020 року у нього запланована ще одна зустріч з Чавушоглу. Однак відбудеться вона вже в онлайн-форматі.
"Чавушоглу стане почесним гостем конференції послів, яка відбуватиметься в онлайн-режимі цього року", – наголосив очільник МЗС.
Що сказав турецький міністр
Глава міністерства закордонних справ Туреччини привітав українську ініціативу щодо створення платформи для деокупації Криму.
Ми будемо продовжувати зміцнювати відносити з Україною. Особливо військову співпрацю та оборонну промисловість,
– підкреслив Чавушоглу.
Головне про Кримську платформу
- Кримська платформа – це саміт на якому планують обговорити проблеми тимчасово окупованого півострова.
- Президент Володимир Зеленський презентував в ООН концепцію платформи для деокупації Криму та запропонував міжнародним партнерам долучитися до переговорів.
- США, Велика Британія, Туреччина, Словаччина й Словенія вже погодилися взяти участь у Кримській платформі.
- Нещодавно Україна запросила долучитися до неї Кіпр. У відповідь держава пообіцяла дотримуватися позиції невизнання тимчасової окупації Криму Росією.
- Бажання приєднатися до переговорів висловила також Естонія.
- Водночас у Кремлі заявляють, що питання Криму закрите і Росія не планує обговорювати півострів.
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