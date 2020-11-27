Антимонопольний комітет оштрафував матір депутата Максима Єфімова від групи "Довіра". Громадянка США Любов Єфімова отримала штраф на суму 170 тисяч гривень через те, що придбала без дозволу так званий вертолітний майданчик Януковича.

Мовиться про купівлю 100% частки у статутному капіталі компанії Fineroad Business Lip, що у Британії. Про це повідомили "Наші гроші".

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Відповідний договір купівлі-продажу уклали у лютому 2019 року. Тоді нардеп Максим Єфімов, який представляв "Блок Петра Порошенка", не приховував від журналістів, що транзакція відбулася, а бенефіціаром була його мати.

Згідно з повідомленням, АМКУ розпочав розслідування 16 вересня 2020 року. Це відбулось після того, як Любов Єфімова звернулась до регулятора за дозволом на купівлю із тривалим запізненням. Водночас АМКУ взяв до уваги як пом'якшувальну обставину те, що матір депутата ще до початку розслідування звернулась до відомства за дозволом.

Довідка. Згідно з даними "Наших грошей", дохід пов'язаних з Любов'ю Єфімовою компаній за 2019 рік склав 2,1 мільярди гривень.

Що відомо про вертолітний майданчик